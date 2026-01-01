VIDEOS: ¡Así celebró el mundo la llegada del 2026!

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga fueron los primeros en celebrar la llegada del 2026, debido a husos horarios que van poco más de medio día por delante de la hora media de Greenwich (GMT). Cuando los 7 mil habitantes de Kiritimati llegaron al 1 de enero, la hora GMT marcaba las 10:00 del 31 de diciembre.
El aventajado huso horario en toda Oceanía hizo, como cada año, que el territorio neozelandés de las Islas Chatham fuese el segundo en despedir el 2025.
Luego, a las 11:00 GMT, el año nuevo empezó a correr en las recónditas islas de Samoa y Tonga, así como en la neozelandesa región de Auckland, que van una hora delante de la turística Fiyi.
En Australia, miles de personas se aglomeraron para contemplar los fuegos pirotécnicos en la bahía de Sídney, autoproclamada "capital mundial de Año Nuevo", la primera gran ciudad del mundo que recibió el 2026.
Este año, los actos en Sídney estuvieron marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas.
Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que sigue tomado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.
Conforme avanzaron las horas, Rusia fue el primer país europeo en recibir el 2026, mientras que en América las celebraciones empezaron en países como Brasil, Argentina y Chile, y terminaron en islas de EE. UU., entre ellas el archipiélago Hawái.
En Nueva York se vivió una de las celebraciones de Año Nuevo más emblemáticas y patrióticas de su historia. Times Square fue el escenario para que decenas de miles de personas desafiaran al frío para presenciar la icónica caída de la bola que marcó la llegada de 2026. Y este año, por primera vez hubo un segundo momento ceremonial minutos después, en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de EE. UU.
*Con información de EFE