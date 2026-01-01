 VIDEOS: ¡Así celebró el mundo la llegada del 2026!
Internacionales

VIDEOS: ¡Así celebró el mundo la llegada del 2026!

Desde la nación insular de Kiribati, hasta el luto en Sídney y los festejos marcados por patriotismo en Nueva York, así celebró el mundo la llegada del Año Nuevo.

Compartir:
Australia celebra la llegada del Año Nuevo 2026, EFE
Australia celebra la llegada del Año Nuevo 2026 / FOTO: EFE

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga fueron los primeros en celebrar la llegada del 2026, debido a husos horarios que van poco más de medio día por delante de la hora media de Greenwich (GMT). Cuando los 7 mil habitantes de Kiritimati llegaron al 1 de enero, la hora GMT marcaba las 10:00 del 31 de diciembre.

El aventajado huso horario en toda Oceanía hizo, como cada año, que el territorio neozelandés de las Islas Chatham fuese el segundo en despedir el 2025.

Luego, a las 11:00 GMT, el año nuevo empezó a correr en las recónditas islas de Samoa y Tonga, así como en la neozelandesa región de Auckland, que van una hora delante de la turística Fiyi.

En Australia, miles de personas se aglomeraron para contemplar los fuegos pirotécnicos en la bahía de Sídney, autoproclamada "capital mundial de Año Nuevo", la primera gran ciudad del mundo que recibió el 2026.

Este año, los actos en Sídney estuvieron marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas.

Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que sigue tomado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Conforme avanzaron las horas, Rusia fue el primer país europeo en recibir el 2026, mientras que en América las celebraciones empezaron en países como Brasil, Argentina y Chile, y terminaron en islas de EE. UU., entre ellas el archipiélago Hawái.

En Nueva York se vivió una de las celebraciones de Año Nuevo más emblemáticas y patrióticas de su historia. Times Square fue el escenario para que decenas de miles de personas desafiaran al frío para presenciar la icónica caída de la bola que marcó la llegada de 2026. Y este año, por primera vez hubo un segundo momento ceremonial minutos después, en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

*Con información de EFE

En Portada

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapánt
Nacionales

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán

11:57 AM, Ene 01
VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidost
Internacionales

VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidos

11:25 AM, Ene 01
Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendiot
Nacionales

Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendio

12:42 PM, Ene 01
¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbolt
Deportes

¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbol

10:40 AM, Ene 01

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos