VIDEO. El primer gol del 2026 fue en la Liga de Australia

El fútbol volvió a marcar su ritual anual con el primer gol oficial de 2026, y una vez más Australia fue el escenario elegido por el calendario. Tal como había ocurrido en 2025, la A-League inauguró el año futbolístico con el duelo entre Auckland FC y Newcastle Jets, encuentro que dio inicio formal a la actividad profesional a nivel mundial. En ese contexto simbólico, el conjunto visitante se llevó un triunfo que quedará registrado en la historia por su significado y por la actuación destacada de uno de sus delanteros.
Apenas transcurridos siete minutos de juego, Clayton Taylor filtró una precisa asistencia al área chica que encontró bien posicionado a Lachlan Rose. El atacante no falló y empujó el balón para marcar el 1-0 parcial, convirtiéndose en el autor del primer gol del año 2026 en el fútbol internacional. Con 26 años y una carrera desarrollada íntegramente en el fútbol australiano, Rose fue una de las figuras del partido y volvió a aparecer en el marcador para encaminar el triunfo de su equipo.
Australia volvió a protagonizar el primer gol del año
El delantero no se conformó con ese hito inicial. Ya en tiempo de descuento, y con Auckland FC volcado en ataque en busca del empate tras un córner a favor, Rose protagonizó una larga carrera desde su propio campo. Sin pelota y a máxima velocidad, recibió un pase preciso y definió con el arco vacío para sellar el 3-1 definitivo. De ese modo, no solo aseguró la victoria, sino que también se convirtió en el autor del primer doblete del año en el fútbol internacional.
Gracias a este resultado, Newcastle Jets alcanzó las 15 unidades y escaló hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones de la A-League. El equipo quedó a cinco puntos de Auckland FC, que suma 20 y aún tiene un partido pendiente. En la próxima jornada, los Jets visitarán a Melbourne City, un rival directo que se ubica apenas una unidad por debajo, mientras que el líder del campeonato se medirá como visitante ante Macarthur Football Club, uno de sus escoltas en la lucha por la cima.