 Eventos astronómicos más importantes de 2026
Internacionales

Los eventos astronómicos más importantes que traerá el 2026

El 2026 viene acompañado de eventos celestes que dejarán fascinados a los amantes del espacio.

Compartir:
Eclipse solar, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Eclipse solar / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Astrónomos profesionales y aficionados podrán disfrutar de una gran variedad de eventos astronómicos en 2026. Desde eclipses, de Sol y de Luna, hasta lluvias de estrellas, el año estará lleno de fenómenos celestes para no perderse.

A continuación, te compartimos una lista con las fechas de eventos astronómicos más importantes:

Enero

3 de enero: Superluna

3 y 4 de enero: Lluvia de estrellas Cuadrántidas

10 de enero: Júpiter en oposición (El planeta gigante estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)

Febrero

1 de febrero: Luna llena

17 de febrero: Eclipse anular de Sol (Solo será visible en la Antártida y el sur del Océano Índico)

Foto embed
Eclipse -

Marzo

3 de marzo: Luna llena y eclipse total de Luna (Será visible en Asia oriental, Australia, el océano Pacífico y América del Norte)

20 de marzo: Equinoccio (Marca el inicio de la primavera en el hemisferio Norte y del otoño en el Sur)

Abril

2 de abril: Luna llena

22 y 23 de abril: Lluvia de estrellas Líridas

Mayo

1 de mayo: Luna llena

6 y 7 de mayo: Lluvia de estrellas Eta Acuáridas

31 de mayo: Luna llena y "Luna Azul". Dado que esta es la segunda luna llena del mismo mes, a veces se la denomina "Luna Azul". Este raro evento del calendario solo ocurre una vez cada pocos años.

Foto embed
Luna Azul -

Junio

21 de junio: Solsticio de junio (Representa el día más largo del año en el norte y el más corto en el sur)

29 de junio: Luna llena

Julio

28 y 29 de junio: Lluvia de estrellas Delta Acuáridas

29 de julio: Luna llena

Agosto

12 de agosto: Eclipse total de Sol (La trayectoria de totalidad comenzará en el océano Ártico, frente a la costa norte de Rusia. Atravesará Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de finalizar en España. Se podrá ver de forma parcial en Alaska, Canadá, África occidental y el norte de EE. UU.)

12 y 13 de agosto: Lluvia de estrellas Perseidas

28 de agosto: Luna llena y eclipse parcial de Luna (Será visible en la mayor parte de América del Norte, México, América Central, América del Sur, el Océano Atlántico y la mayor parte de Europa y África)

Foto embed
eclipse solar - Instagram

Septiembre

23 de septiembre: Equinoccio (Da inicio al otoño en el hemisferio norte y al verano en el hemisferio sur)

25 de septiembre: Neptuno en oposición (El gigante azul estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)

26 de septiembre: Luna llena

Octubre

4 de octubre: Saturno en oposición (El planeta anillado estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)

7 de octubre: Lluvia de estrellas Dracónidas

21 y 22 de octubre: Lluvia de estrellas Oriónidas

26 de octubre: Luna llena

Foto embed
Lluvia de estrellas - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Noviembre

4 y 5 de noviembre: Lluvia de estrellas Táuridas

17 y 18 de noviembre: Lluvia de estrellas Leónidas

24 de noviembre: Superluna

25 de noviembre: Urano en oposición (El planeta azul verdoso estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)

Diciembre

13 y 14 de diciembre: Lluvia de estrellas Gemínidas

21 de diciembre: Solsticio de diciembre (Marca el inicio del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur)

21 y 22 de diciembre: Lluvia de estrellas úrsidas

23 de diciembre: Superluna

En Portada

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)t
Nacionales

Así se vio la erupción del volcán de Fuego la noche del 31 de diciembre (VIDEO)

08:14 AM, Ene 02
Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyolt
Deportes

Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante el Espanyol

07:03 AM, Ene 02
Incendio consume locales en mercado de Mixcot
Nacionales

Incendio consume locales en mercado de Mixco

07:51 PM, Ene 01
Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jonest
Farándula

Encuentran sin vida a la hija de Tommy Lee Jones

07:44 AM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalPNCMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos