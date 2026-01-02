Eventos astronómicos más importantes de 2026

Astrónomos profesionales y aficionados podrán disfrutar de una gran variedad de eventos astronómicos en 2026. Desde eclipses, de Sol y de Luna, hasta lluvias de estrellas, el año estará lleno de fenómenos celestes para no perderse.
A continuación, te compartimos una lista con las fechas de eventos astronómicos más importantes:
Enero
3 de enero: Superluna
3 y 4 de enero: Lluvia de estrellas Cuadrántidas
10 de enero: Júpiter en oposición (El planeta gigante estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)
Febrero
1 de febrero: Luna llena
17 de febrero: Eclipse anular de Sol (Solo será visible en la Antártida y el sur del Océano Índico)
Marzo
3 de marzo: Luna llena y eclipse total de Luna (Será visible en Asia oriental, Australia, el océano Pacífico y América del Norte)
20 de marzo: Equinoccio (Marca el inicio de la primavera en el hemisferio Norte y del otoño en el Sur)
Abril
2 de abril: Luna llena
22 y 23 de abril: Lluvia de estrellas Líridas
Mayo
1 de mayo: Luna llena
6 y 7 de mayo: Lluvia de estrellas Eta Acuáridas
31 de mayo: Luna llena y "Luna Azul". Dado que esta es la segunda luna llena del mismo mes, a veces se la denomina "Luna Azul". Este raro evento del calendario solo ocurre una vez cada pocos años.
Junio
21 de junio: Solsticio de junio (Representa el día más largo del año en el norte y el más corto en el sur)
29 de junio: Luna llena
Julio
28 y 29 de junio: Lluvia de estrellas Delta Acuáridas
29 de julio: Luna llena
Agosto
12 de agosto: Eclipse total de Sol (La trayectoria de totalidad comenzará en el océano Ártico, frente a la costa norte de Rusia. Atravesará Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de finalizar en España. Se podrá ver de forma parcial en Alaska, Canadá, África occidental y el norte de EE. UU.)
12 y 13 de agosto: Lluvia de estrellas Perseidas
28 de agosto: Luna llena y eclipse parcial de Luna (Será visible en la mayor parte de América del Norte, México, América Central, América del Sur, el Océano Atlántico y la mayor parte de Europa y África)
Septiembre
23 de septiembre: Equinoccio (Da inicio al otoño en el hemisferio norte y al verano en el hemisferio sur)
25 de septiembre: Neptuno en oposición (El gigante azul estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)
26 de septiembre: Luna llena
Octubre
4 de octubre: Saturno en oposición (El planeta anillado estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)
7 de octubre: Lluvia de estrellas Dracónidas
21 y 22 de octubre: Lluvia de estrellas Oriónidas
26 de octubre: Luna llena
Noviembre
4 y 5 de noviembre: Lluvia de estrellas Táuridas
17 y 18 de noviembre: Lluvia de estrellas Leónidas
24 de noviembre: Superluna
25 de noviembre: Urano en oposición (El planeta azul verdoso estará en su punto más cercano a la Tierra y su cara estará completamente iluminada por el Sol)
Diciembre
13 y 14 de diciembre: Lluvia de estrellas Gemínidas
21 de diciembre: Solsticio de diciembre (Marca el inicio del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur)
21 y 22 de diciembre: Lluvia de estrellas úrsidas
23 de diciembre: Superluna