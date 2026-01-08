Renee Macklin, la mujer asesinada en redada de ICE

Un video que circuló ampliamente en redes sociales desde el miércoles 7 de enero generó conmoción y un intenso debate en Estados Unidos, luego de mostrar el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó en al menos tres ocasiones contra una mujer durante un operativo migratorio en Minneapolis.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer formaba parte de un grupo de personas que presuntamente bloqueaban una calle con sus vehículos para impedir el avance de los agentes federales. En las imágenes viralizadas se observa cómo una camioneta es utilizada para obstaculizar el paso de una unidad oficial. Los agentes descienden del vehículo y ordenan a la conductora que se retire del lugar.
Según el video, la mujer avanza con su camioneta hacia uno de los agentes, empujándolo. En respuesta, el oficial se aproxima a la ventanilla del vehículo y dispara en varias ocasiones. Uno de los proyectiles impacta en la cabeza de la conductora, provocándole la muerte en el lugar. Las autoridades federales aseguraron que el agente actuó en defensa propia, argumentando que la mujer intentó atropellar a los oficiales.
Además del fallecimiento de la conductora, otras personas que se encontraban en el sitio fueron dispersadas con lo que aparenta ser gas pimienta u otro aerosol irritante, de acuerdo con lo observado en el material audiovisual.
¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis?
La mujer fue identificada como Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, originaria de Colorado Springs. Era madre de tres hijos, de 15, 12 y 6 años, y residía junto a su pareja y su familia en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.
En sus redes sociales, donde se describía como "escritora y madre", Good compartía reflexiones personales y literarias; sin embargo, sus perfiles se encuentran actualmente en modo privado. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, donde obtuvo el Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses para estudiantes universitarios en 2020. Ese mismo año se graduó de la licenciatura en inglés en la Facultad de Artes y Letras.
Su madre, Donna Granger, declaró al medio The Minnesota Star Tribune que su hija "era una de las personas más amables y compasivas" que había conocido, y destacó que dedicó gran parte de su vida a cuidar de otras personas. Asimismo, expresó que durante el operativo migratorio "probablemente estaba aterrorizada".
De acuerdo con el mismo medio, Good estuvo casada en dos ocasiones y no era activista, sino una cristiana devota. Anteriormente trabajó como asistente dental, aunque en los últimos años se dedicaba principalmente a su hogar. El caso continúa generando reacciones y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios en Estados Unidos.