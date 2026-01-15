Agente de ICE hiere a inmigrante en Minneapolis durante protestas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a un hombre durante un intento de arresto en el centro de Mineápolis, dejándolo herido en la pierna. El incidente, que ocurrió la mañana del miércoles, fue confirmado a través de un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El tiroteo se produjo cuando el agente intentaba detener a un inmigrante identificado oficialmente como indocumentado, quien habría opuesto una fuerte resistencia. Según la versión oficial, la persona buscada no solo intentó escapar en un vehículo, chocando contra otro auto, sino que después huyó a pie e, incluso, agredió violentamente al oficial de ICE.
Agente se defiende tras enfrentamiento violento
La situación escaló cuando, mientras el agente forcejeaba con la persona buscada, dos individuos más salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente federal utilizando una pala de nieve y el mango de una escoba. Frente a esto, el comunicado explica que el oficial, "temiendo por su vida y seguridad", realizó disparos defensivos para protegerse. El primer individuo, considerado el objetivo del operativo, resultó herido en la pierna por estas acciones.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió el uso de fuerza letal asegurando que el oficial actuó bajo una amenaza real y tras haber sido emboscado por tres personas. Aunque medios locales reportaron que el herido sería de nacionalidad venezolana, esta información no fue corroborada por las autoridades federales.
Ambiente tenso en Mineápolis tras el incidente
La escena se rodeó rápidamente de manifestantes que exigen la identificación del agente que disparó durante el procedimiento. Decenas de agentes federales llegaron al lugar para acordonar el área ante el creciente número de personas movilizadas.
El impacto del incidente se suma a la tensión ya existente en Minnesota, ya que, apenas una semana antes, una mujer estadounidense llamada Renne Good perdió la vida tras recibir disparos de otro agente de ICE en la misma ciudad. Este hecho generó una ola de protestas en todo el país y aumentó la presión sobre las relaciones entre las autoridades de Mineápolis y el gobierno del presidente Donald Trump.
Incremento en los operativos de ICE bajo la administración Trump
Desde el inicio del mandato de Trump, los operativos de arresto y deportación por parte de ICE han intensificado su frecuencia y violencia. Durante el primer año de gestión, varios episodios similares, con el uso de armas de fuego donde civiles resultaron muertos o heridos, provocaron críticas en todo el país por el uso excesivo de la fuerza letal.
Ambos, el oficial involucrado y la persona herida, permanecen hospitalizados bajo observación médica. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre sus estados de salud ni sobre las investigaciones en curso.
Este nuevo suceso mantiene el debate público sobre la actuación de agentes federales en comunidades locales y el uso de fuerza letal en procedimientos migratorios. La presencia policial y federal continúa en el área mientras manifestantes mantienen su exigencia de transparencia y rendición de cuentas.