Red social X sufre caída global

Poco después de las 09:00 horas (de Guatemala) de este viernes 16 de enero, internautas empezaron a reportar problemas para utilizar la red social X, antes conocida como Twitter.
El sitio DownDetector informaba haber recibido decenas de reportes de usuarios que manifestaban tener dificultades para ingresar a la plataforma, tanto desde el sitio web como desde la aplicación.
Inconvenientes
Al acceder a la red social e intentar recargar la página de, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.
Esta incidencia también se detectó en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de América Latina informaron de que dejó de funcionar con normalidad.
Los servicios de la plataforma comenzaban a restablecerse paulatinamente poco después de las 10:00 horas (de Guatemala).
Se trata de la segunda incidencia en menos de una semana, pues el martes de la presente semana la red social también experimentó una caída a nivel global que se extendió por alrededor de una hora.
*Noticia en desarrollo