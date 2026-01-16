 Red social X sufre caída global
Internacionales

Red social X sufre caída global

Usuarios manifestaban tener dificultades para ingresar a la plataforma, tanto desde el sitio web como desde la aplicación.

Compartir:
Logo de la red social X, Red social X
Logo de la red social X / FOTO: Red social X

Poco después de las 09:00 horas (de Guatemala) de este viernes 16 de enero, internautas empezaron a reportar problemas para utilizar la red social X, antes conocida como Twitter.

El sitio DownDetector informaba haber recibido decenas de reportes de usuarios que manifestaban tener dificultades para ingresar a la plataforma, tanto desde el sitio web como desde la aplicación.

Inconvenientes

Al acceder a la red social e intentar recargar la página de, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.

Esta incidencia también se detectó en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de América Latina informaron de que dejó de funcionar con normalidad.

Los servicios de la plataforma comenzaban a restablecerse paulatinamente poco después de las 10:00 horas (de Guatemala).

Se trata de la segunda incidencia en menos de una semana, pues el martes de la presente semana la red social también experimentó una caída a nivel global que se extendió por alrededor de una hora.

*Noticia en desarrollo

En Portada

Suman 12 los casos de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Suman 12 los casos de sarampión en Guatemala

10:17 AM, Ene 16
Selección Nacional: Kenderson Navarro, otra cita ante Canadát
Deportes

Selección Nacional: Kenderson Navarro, otra cita ante Canadá

10:41 AM, Ene 16
Baldetti recibe autorización para permanecer en su viviendat
Nacionales

Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

08:35 AM, Ene 16
Fallece Reymon Duran, vocalista de Grupo Sin Fronterast
Farándula

Fallece Reymon Duran, vocalista de Grupo Sin Fronteras

08:39 AM, Ene 16

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos