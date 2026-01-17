ICE irrumpe en restaurante mexicano y detiene a empleados

La noche del viernes 16 de enero se volvió viral en redes sociales un operativo de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un restaurante de comida mexicana ubicado a las afueras de Minneapolis, Minnesota, donde al menos tres empleados fueron detenidos en medio de un clima de tensión y protestas en la zona.
Testigos que se encontraban en el lugar difundieron fotografías y videos en los que se observa a los agentes dentro del establecimiento, lo que generó nerviosismo entre el personal y los clientes. Según los relatos compartidos en redes sociales, la presencia de ICE provocó inquietud inmediata entre los trabajadores del restaurante.
De acuerdo con medios locales, alrededor de las 20:30 horas los agentes arrestaron al menos a tres empleados cerca de la escuela Wilma y de una iglesia cercana. Testigos señalaron que las detenciones se produjeron después del cierre del restaurante, cuando los hombres habrían intentado retirarse del lugar y fueron perseguidos por los agentes.
Conmoción entre residentes
Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, reportes preliminares indican que el operativo tuvo lugar en el restaurante "El Tapatio", lo que ha generado conmoción entre residentes y comerciantes de la zona.
Hasta el momento, ni ICE ni autoridades estatales de Minnesota han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido el pasado jueves 15 de enero. El silencio de las autoridades ha intensificado las críticas, especialmente porque el área ha sido escenario de tensiones recientes tras la muerte de Renee Good, quien fue asesinada por un agente de ICE, Jonathan Ross, durante una manifestación contra estas operaciones migratorias.
El incidente se suma a una serie de confrontaciones entre comunidades migrantes y agentes de ICE en el área de Minneapolis, donde los operativos y detenciones han sido cada vez más frecuentes. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden información sobre la identidad y situación legal de los detenidos.