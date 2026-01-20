Groenlandia no ve probable invasión militar de EE. UU., pero no la descarta

El Gobierno de Groenlandia no ve probable una invasión militar de EE. UU., que ha reiterado su interés por hacerse con este territorio autónomo danés, pero no descarta ningún escenario.
"No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", dijo este martes el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en una rueda de prensa en Nuuk, según recogió la televisión pública danesa DR.
El vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, insistió en esa comparecencia en la misma idea y resaltó que este territorio tiene que estar listo para que llegue "más presión" por parte de EE. UU.
"Por eso tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico (máxima autoridad militar en la isla), los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", dijo Egede.
Nielsen calificó de "inaceptable" hablar de una posible anexión de la isla y subrayó que Groenlandia "es parte de la OTAN y, si hay una escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo".
Aparte de Dinamarca, varios países europeos miembros de la Alianza han enviado personal militar en la última semana a la isla para reforzar su seguridad y la del Ártico, a lo que EE. UU. ha respondido con una amenaza de aranceles como respuesta.
Nielsen defendió este martes la necesidad de una mayor presencia militar en la isla y aludió a las "crecientes tensiones" en el Ártico.
El Gobierno de Groenlandia considera importante continuar con la "estrecha colaboración" con Dinamarca, así como con la OTAN y con la Unión Europea (UE), aunque sin buscar ingresar en esta última, que abandonó en 1985.
Durante la comparecencia, a Nielsen se le preguntó también por la imagen generada por inteligencia artificial que el presidente de EE. UU., Donald Trump, había colgado horas antes en sus redes sociales y en la que aparece clavando la bandera de su país en Groenlandia. "Por supuesto que seguimos lo que pasa en las redes sociales. No es respetuoso. Queremos diálogo en los canales adecuados, así no tiene que hacerse en los medios y en las redes sociales", comentó.
Egede resaltó que la presión que EE. UU. está ejerciendo sobre Groenlandia está haciendo mella en los algo menos de 57 mil habitantes de este territorio. "Todos en la sociedad se encuentran emocionalmente afectados", afirmó el vicepresidente estadounidense.
Canadá se plantea una invasión de EE. UU.
En ese mismo contexto, por primera vez en más de un siglo, el Ejército de Canadá ha elaborado un esquema teórico sobre una posible respuesta del país a una invasión de EE. UU., informó este martes el periódico The Globe and Mail.
Los planes, confirmados al periódico por dos altos funcionarios del Gobierno de Canadá, señalan que la respuesta canadiense a la superioridad militar de EE.UU. sería el empleo de tácticas similares a las utilizadas por los afganos contra Rusia y EE. UU. en el siglo XX.
El periódico también destacó que esta modelización de la respuesta a una hipotética invasión es un paso diferente, e inferior, a la realización de un plan militar, que requeriría el diseño detallado de la ejecución de operaciones militares.
Los altos funcionarios gubernamentales, que confirmaron la existencia de l esquema teórico, también indicaron al rotativo que consideran improbable que el presidente Trump ordene la invasión de Canadá. Uno de ellos también subrayó que las relaciones entre los militares de los dos países son positivas y que siguen colaborando en proyectos de defensa comunes.
Pero el hecho de que el ejército canadiense, que tiene un personal de unos 100 mil individuos, de los cuales solo unos 68 mil están en activo y el resto forman parte de las fuerzas de reserva, se esté planteando incluso teóricamente una invasión estadounidense es una señal del dramático cambio de las relaciones entre los dos países vecinos.
*Con información de EFE