 Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN
Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

Sin embargo, Dinamarca reiteró al presidente Trump que EE. UU. no va a anexionar Groenlandia.

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN, EFE
Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para EE. UU. y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para EE. UU. y para todos los países de la OTAN", señaló.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente".

Donald Trump en el Foro Económico de Davos - EFE

"No va a ocurrir"

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, reiteró a Trump que EE. UU. no va a anexionar a Groenlandia. "No va a ocurrir; EE. UU. no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja", dijo a la televisión pública danesa Rasmussen, quien añadió que Dinamarca no puede satisfacer ese "sueño" de Trump.

Horas antes, en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), Trump había sido confrontado con unas declaraciones anteriores similares de Rasmussen, a las que respondió: "Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara". "Se lo digo con mucho gusto a la cara. Ya le he dicho otras cosas a la cara. Pero creo que es importante que superemos todo eso de que nosotros decimos una cosa y él dice otra", afirmó.

Rasmussen considera positivo que, en su discurso en Davos, Trump descartara el uso de la fuerza en Groenlandia, una idea "loca" según el ministro danés, y que luego anunciase que no impondrá aranceles a ocho países europeos, entre ellos Dinamarca, que enviaron recientemente soldados a esa isla ártica.

El titular de Exteriores danés, sin embargo, no quiso comentar el acuerdo anunciado en redes sociales por Trump con el secretario general de la OTAN sobre Groenlandia.

*Con información de EFE

