 Senadores Demócratas bloquearán fondos para inmigración
Internacionales

Senadores Demócratas bloquearán fondos para inmigración por muerte de hombre en Mineápolis

Agentes del ICE abatieron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.

Compartir:
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una fotografía de archivo, EFE/WILL OLIVER
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una fotografía de archivo / FOTO: EFE/WILL OLIVER

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza e inmigración, a raíz de la muerte, hoy, de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis.

La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero después de haber experimentado el más largo de su historia entre octubre y noviembre del año pasado.

Tras 43 días de suspensión administrativa federal, demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el Gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes, fecha antes de la cual deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal (que concluye el 30 de septiembre) para evitar otro cierre.

Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", escribió Schumer en su perfil en X.

Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", añade el senador.

Schumer: "lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso"

Schumer asegura que "lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense" y asegura que él mismo no votará a favor de ese paquete de asignaciones si no es enmendado y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona al ICE, recibe menos financiación.

Agentes de inmigración abatieron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

El suceso ha deparado la condena de destacados miembros del partido demócrata -incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, que también ha anunciado que votará en contra de la ley para financiar al DHS-, que han pedido además poner fin a las redadas en Mineápolis.

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

En Portada

Alberto González y Viviana Aroche ganan la Max Tott 2026t
Deportes

Alberto González y Viviana Aroche ganan la Max Tott 2026

08:03 AM, Ene 25
Según PNC, grupos criminales coordinan más ataques armadost
Nacionales

Según PNC, grupos criminales coordinan más ataques armados

07:29 AM, Ene 25
Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielot
Internacionales

Casi la mitad de EE. UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielo

07:46 AM, Ene 25
Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026t
Nacionales

Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026

08:00 AM, Ene 25

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos