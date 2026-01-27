Nasry Asfura asume como presidente de Honduras

El conservador Nasry 'Tito' Asfura asumió este martes como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.
"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", dijo Asfura al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño, con su mano izquierda sobre una biblia sostenida por una de sus hijas.
Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, fue electo presidente en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
"Honduras no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras", expresó Asfura en un discurso de diez minutos pronunciado en el Parlamento, luego de jurar con nuevo mandatario del país centroamericano.
"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir", subrayó.
Añadió que "la descentralización es importante para la gobernanza" y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país "sin ningún distingo de color político". También reiteró que en su Administración, de cuatro años, reducirá el tamaño del Estado, lo que implicará el cierre de unas 38 instituciones, "para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas".
El nuevo mandatario, quien tres días antes de las elecciones recibió el apoyo del presidente de EE. UU., Donald Trump, no fue reconocido como presidente por la mandataria saliente, aduciendo que hubo "fraude" en los comicios.
"Quiero desearle suerte a 'Tito' Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras", afirmó sin embargo Castro el lunes en un acto oficial en la capital hondureña.
Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.
Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.
Xiomara Castro se despide de la Presidencia de Honduras
Xiomara Castro se despidió este martes de la Presidencia de Honduras, a la que llegó en 2022 como primera mujer en ostentar ese cargo, agradeciendo al "pueblo" por "resistir" junto a ella esos cuatro años "de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social".
"Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social en Honduras", escribió la ya exmandataria en X, horas después de que Asfura tomase posesión como nuevo presidente del país.
"Nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular, sin la sangre y el sacrificio de nuestros mártires, y sin la fuerza indomable de nuestro Partido LIBRE, nacido en la calle, en la lucha por la consulta popular y forjado en la resistencia contra el golpe de Estado, acto infame para aplastar al pueblo, pero que nunca robó nuestra esperanza", continúa el mensaje alegando que "la lucha continúa".
La expresidenta también prestó juramento este martes, en una ceremonia virtual, como diputada de pleno derecho del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.
*Con información de EFE