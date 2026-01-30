 Elon Musk a Epstein en un correo: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"
Elon Musk a Epstein en un correo: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

El correo electrónico fue difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una desclasificación masiva de documentos.

Fotografía de archivo de Elon Musk, EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Fotografía de archivo de Elon Musk / FOTO: EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este viernes en una desclasificación masiva de documentos.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk repondía que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Musk ha dicho públicamente que Epstein "intentó acercarse" a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es "categóricamente falsa".

No es la primera vez que el magnate que formó parte del Gobierno de Donald Trump en este segundo mandato aparece en los documentos de Epstein, pero no hay nada en ellos que indique o sugiera acusaciones directas de participación en delitos por lo que el asunto ha quedado reducido a mera polémica pública.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Epstein y aseguró que no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Estas publicaciones se producen por la obligación legal de publicar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

