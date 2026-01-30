 Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela
Internacionales

Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela

Trump aseguró que está buscando un acuerdo con Irán para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

Donald Trump en el Despacho Oval, EFE
Donald Trump en el Despacho Oval / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota que se dirige a Irán es "incluso más grande" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

"Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró Trump, preguntado por la prensa en el Despacho Oval.

"Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió el mandatario.

Foto embed
Donald Trump en el Despacho Oval - EFE

Abierto a un acuerdo con Teherán

Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el presidente Trump contestó que "solo ellos lo saben con certeza".

"No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó el republicano.

Trump aseguró el jueves que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar con EE. UU. una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

*Con información de EFE

