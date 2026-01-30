 Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte
Internacionales

Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, en 2024, en el centro de Manhattan, delito del que se declaró inocente.

Los integrantes del equipo de defensa de Luigi Mangione; Marc Agnifilo (i), Karen Agnifilo (c), y Jacob Kaplan hablan durante una rueda de prensa este viernes, frente a un tribunal federal en Nueva York, EFE
Los integrantes del equipo de defensa de Luigi Mangione; Marc Agnifilo (i), Karen Agnifilo (c), y Jacob Kaplan hablan durante una rueda de prensa este viernes, frente a un tribunal federal en Nueva York / FOTO: EFE

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que lo hacían susceptible de esta condena.

La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego contra Mangione, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados.

La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con "la definición legal federal de 'delito violento' como cuestión de derecho", algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

"Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", explicó Garnett.

La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pruebas

La jueza también dictaminó este viernes que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención. La defensa del acusado había intentado que se eliminaran, alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.

Los agentes que lo detuvieron encontraron varios objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas que podrían vincularlo con el asesinato.

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan, delito del que se declaró inocente. 

*Con información de EFE

