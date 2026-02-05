Trump dice que víctimas fatales del ICE en Mineápolis "no eran ángeles"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, lamentó los tiroteos que dejaron como víctimas fatales a los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti, en Mineápolis, Minnesota, en incidentes con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), aunque sostuvo que los fallecidos "no eran ángeles".
En una entrevista con la cadena NBC News, Trump expresó su pesar por las muertes de Good y Pretti, pero destacó que ambos casos tenían "antecedentes y contextos" que, según él, complican la valoración de lo sucedido y enfatizó que ninguno de los dos eran "ángeles".
Aun así, el mandatario republicano matizó afirmando que los resultados fueron trágicos y no justificables bajo ninguna circunstancia.
Trump añadió que los agentes del ICE involucrados en los operativos lamentan profundamente los incidentes y que su Administración revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares.
Tensión en Mineápolis
El mandatario estadounidense también dijo que ha aprendido que se podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios, tras la muerte de Good y Pretti.
"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", dijo el mandatario en la entrevista. "Pero aun así hay que ser firmes", aclaró Trump.
No obstante, Trump defendió en la entrevista con el periodista Tom Llamas, presentador del programa NBC Nightly News, su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a "criminales muy peligrosos".
Las declaraciones del presidente estadounidense se enmarcan en un contexto de tensión en Mineápolis y suceden el mismo día que su Gobierno decidió retirar a 700 agentes del ICE del lugar. Además de haber anunciado la captura de al menos 4 mil migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025 hasta hoy.
*Con información de EFE