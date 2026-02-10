 FBI publica fotos de sospechoso de desaparición de mamá de periodista Savannah Guthrie
Internacionales

FBI publica fotos de sospechoso de desaparición de mamá de famosa periodista

En las fotografías se observa a una persona enmascarada con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos.

Compartir:
Savannah Guthrie y Nancy Guthrie, Red social X
Savannah Guthrie y Nancy Guthrie / FOTO: Red social X

El FBI publicó este martes fotos de un sospechoso enmascarado relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la famosa periodista de NBC, Savannah Guthrie, tras diez días de haber sido vista por última vez en su hogar en Arizona.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad.

En las fotografías se observa a una persona enmascarada con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos. Otra de las imágenes recuperadas muestra al enmascarado mirando a la cámara directamente.

El FBI cree que el sospechoso, que estaba armado, "parece haber manipulado" la cámara de la puerta principal de la residencia de Guthrie, en el norte de Tucson.

Nancy Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 horas (locales) y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 02:12 horas (locales) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 02:28 horas, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

Desaparición

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó a las autoridades el hecho.

Había indicios de allanamiento forzado en la vivienda, en medio de una zona desértica de Tucson.

Patel aseguró que junto con el Departamento del Alguacil del Condado de Pima han estado trabajando para recuperar "cualquier imagen o video del hogar" de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido o dañado debido a diversos factores, incluyendo la retirada o destrucción de dispositivos de grabación.

Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.

En un emotivo video, Savannah Guthrie dijo el lunes que la familia atravesaba "un momento de desesperación".

*Con información de EFE

En Portada

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarceladost
Nacionales

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarcelados

02:50 PM, Feb 10
El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperart
Deportes

El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperar

04:10 PM, Feb 10
¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USACt
Farándula

¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USAC

02:54 PM, Feb 10
Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la bodat
Farándula

Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la boda

03:33 PM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos