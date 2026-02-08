Motorista impacta en pasarela; un menor de edad muere

Un motorista perdió el control de su vehículo en el kilómetro 43.3 de la carretera Interamericana, en el ingreso al municipio de Sumpango, Chimaltenango, causando la muerte de un menor de edad y heridas en otras cinco personas que estaban subiendo a una pasarela.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, reportando que el motorista se conducía a excesiva velocidad, "impactando contra varias personas que se encontraban subiendo una pasarela".
La entidad de socorro indicó que su personal, de las estaciones de Sumpango y El Tejar acudieron al lugar de la emergencia, a bordo de las unidades AD-107, RD 131, RD-17 y AD-133.
Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales asistieron y trasladaron a los cinco lesionados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. El citado cuerpo de socorro explicó que el menor de edad murió cuando ingresaba al referido centro asistencial.
Vecinos apoyan a los heridos
El vehículo del motorista quedó en las gradas de la pasarela luego del impacto en contra de los peatones. Vecinos también acudieron al área del accidente de tránsito para ayudar a los afectados y pedir el auxilio de los cuerpos de socorro.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó que en el lugar se genera congestionamiento por el impacto del accidente de tránsito. En el área se obstruyó el carril derecho de la pista que va hacia el oriente.
Agentes de Provial dieron apoyo en el área, instalando varias señales de tránsito y conos de emergencia.
Los rescatistas informaron que fueron vecinos y otros usuarios de la vía quienes llamaron de manera insistente a la línea de teléfono 1554 para pedir auxilio para los afectados.
Al lugar del accidente también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar el área. Los uniformados se quedaron en el lugar a la espera de posibles diligencias del Ministerio Público en el área y el decomiso de la motocicleta, que sufrió daños materiales.