 PNC reporta la captura de tres presuntas estafadoras
Nacionales

PNC reporta la captura de tres presuntas estafadoras

Las sospechosas fueron sorprendidas durante operativos desarrollados en diferentes departamentos del país.

Compartir:
Laura fue detenida en Villa Nueva, porque es requerida por un juzgado de Quiché., PNC de Guatemala
Laura fue detenida en Villa Nueva, porque es requerida por un juzgado de Quiché. / FOTO: PNC de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la madrugada de este domingo 8 de febrero de 2026 efectuó varios allanamientos en contra de mujeres señaladas como supuestas estafadoras. En las acciones, la institución policial logró la captura de tres damas, en diferentes departamentos del país. 

La primera aprehensión se ejecutó en la 2a. avenida y 2a. calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva. En ese lugar, agentes de la comisaría 14 de la PNC detuvieron a una mujer, únicamente identificada como Laura, por señalamientos del delito de casos especiales de estafa.

Según la PNC, la presunta estafadora tenía orden de captura desde septiembre de 2004, cuando un juzgado del departamento de Quiché requirió su presencia. 

En un segundo operativo, la PNC detuvo a otra mujer, únicamente identificada como Claudia, de 28 años, por el delito de estafa propia. La orden de captura fue emitida el 21 de febrero de 2025 por un juzgado de Chiquimula. 

En otras noticias: Prenden fuego a dos supuestos ladrones en Huehuetenango

Prenden fuego a dos supuestos ladrones en Huehuetenango

Medios locales compartieron imágenes de una motocicleta en llamas, utilizada por supuestos asaltantes sorprendidos en la zona 4 de Huehuetenango.

Presunta estafadora tenía dos órdenes de captura

El tercer operativo se ejecutó en la zona 1 de San Lucas Sacatepéquez, donde Sandra, de 23 años, fue capturada por ser sindicada del delito de estafa propia. 

Contra Sandra pesan dos órdenes de captura que fueron giradas por un juzgado de Sacatepéquez.

En los tres casos, la PNC trasladó a las detenidas hacia los juzgados en donde son requeridas, con el objetivo de que un juzgador de turno les haga saber los motivos por las cuales fueron detenidas. Posteriormente, los encargados de impartir justicia decidirán si las apresadas son ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva, según el debido proceso.

Las acciones policiales se efectuaron durante la madrugada en distintos sectores de Villa Nueva y Sacatepéquez.

En Portada

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugadat
Nacionales

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

07:33 AM, Feb 08
Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trumpt
Internacionales

Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trump

07:57 AM, Feb 08
Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

07:48 AM, Feb 08
Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

08:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos