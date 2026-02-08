PNC reporta la captura de tres presuntas estafadoras

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la madrugada de este domingo 8 de febrero de 2026 efectuó varios allanamientos en contra de mujeres señaladas como supuestas estafadoras. En las acciones, la institución policial logró la captura de tres damas, en diferentes departamentos del país.
La primera aprehensión se ejecutó en la 2a. avenida y 2a. calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva. En ese lugar, agentes de la comisaría 14 de la PNC detuvieron a una mujer, únicamente identificada como Laura, por señalamientos del delito de casos especiales de estafa.
Según la PNC, la presunta estafadora tenía orden de captura desde septiembre de 2004, cuando un juzgado del departamento de Quiché requirió su presencia.
En un segundo operativo, la PNC detuvo a otra mujer, únicamente identificada como Claudia, de 28 años, por el delito de estafa propia. La orden de captura fue emitida el 21 de febrero de 2025 por un juzgado de Chiquimula.
Presunta estafadora tenía dos órdenes de captura
El tercer operativo se ejecutó en la zona 1 de San Lucas Sacatepéquez, donde Sandra, de 23 años, fue capturada por ser sindicada del delito de estafa propia.
Contra Sandra pesan dos órdenes de captura que fueron giradas por un juzgado de Sacatepéquez.
En los tres casos, la PNC trasladó a las detenidas hacia los juzgados en donde son requeridas, con el objetivo de que un juzgador de turno les haga saber los motivos por las cuales fueron detenidas. Posteriormente, los encargados de impartir justicia decidirán si las apresadas son ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva, según el debido proceso.
Las acciones policiales se efectuaron durante la madrugada en distintos sectores de Villa Nueva y Sacatepéquez.