 Prenden fuego a dos supuestos ladrones en Huehuetenango
Nacionales

Medios locales compartieron imágenes de una motocicleta en llamas, utilizada por supuestos asaltantes sorprendidos en la zona 4 de Huehuetenango.

Medios locales compartieron imágenes de los incidentes violentos en Huehuetenango., Redes sociales.
Medios locales compartieron imágenes de los incidentes violentos en Huehuetenango. / FOTO: Redes sociales.

La zona 4 de Huehuetenango fue escenario de un incidente en el que vecinos golpearon y prendieron fuego a dos presuntos asaltantes que se movilizaban en motocicleta, según medios locales. En imágenes, se puede observar como el vehículo de dos ruedas, aparentemente usado para delinquir, prendió en llamas como respuesta de los residentes a la inseguridad en el lugar.

Las publicaciones de los medios locales ubican que los hechos ocurrieron en el área conocida como "Huehue Gardens", dentro del perímetro de la cabecera departamental de Huehuetenango. Reportes preliminares indican que los lugareños habrían capturado a los dos supuestos ladrones, para golpearlos y aplicar justicia por su propia mano.

Datos preliminares también indicaron que uno de los afectados fue llevado a la emergencia de un hospital de la localidad. Las fotos del lugar muestran a varias personas observando como una motocicleta arde en llamas en el lugar de los incidentes.

Corresponsales en el área confirmaron que fueron dos los supuestos ladrones que fueron sometidos a golpes y luego prendieron en llamas en el sector descrito. La turba habría reaccionado de esa forma ante el aumento de robos e inseguridad en el lugar.

En otras noticias: Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC

Concluye recepción de expedientes de aspirantes a la CC designados por Consejo Superior Universitario

Un total de 14 profesionales, incluida la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad y la fiscal general, presentaron su papelería.

Fallecido en la zona 4 de Huehuetenango

En el lugar del incidente se confirmó que uno de los supuestos delincuentes falleció por las heridas y quemaduras, por lo que quedó en el área donde fue reducido por los residentes. En tanto, el segundo vapuleado quedó con graves heridas, por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital General Jorge Vides Molina de Huehuetenango.

Rescatistas que atendieron los incidentes violentos reportaron que el supuesto delincuente fue llevado a la emergencia en estado delicado.

Pobladores, en el lugar del suceso, expresaron que ya no van a permitir que se sigan cometiendo asaltos y robos en contra de peatones y comerciantes del lugar. "Ladrón visto, ladrón quemado; ya estamos cansados, necesitamos hacer justicia por nuestra propia mano", indicaron los pobladores.

Con información del corresponsal Guillermo Arturo Álvarez, de Emisoras Unidas FM.

