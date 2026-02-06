Usac finaliza recepción de expedientes de aspirantes a la CC

Este viernes concluyó la fase de recepción de expedientes de los profesionales interesados en ocupar los cargos de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
De acuerdo con la información, un total de 14 profesionales acudieron a la sede de la Secretaría General de esa casa de estudios para entregar su respectiva papelería. Cinco de ellos se presentaron ayer al recinto y el resto acudió hoy, día en el que se dio por finalizado el período para esta etapa del proceso.
Entre las aspirantes a magistradas titulares se encuentran la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus; y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Ambas buscan ser parte de las autoridades del alto tribunal constitucional en el período 2026-2031.
La aspiración de las funcionarias del sistema de justicia ha generado una serie de comentarios, tanto a favor como en contra, aunque la mayoría hacen referencia al papel que han cumplido en los últimos años desde las posiciones que ocupan y cuestionan su participación.
Aspirantes a magistrados
De acuerdo con la información compartida por la Usac, los profesionales que mostraron su interés por ocupar una magistratura en la CC son:
- Héctor Ovidio Pérez Caal - titular y suplente.
- Elfego René Jeréz Chacón - titular y suplente.
- Leyla Susana Lemus Arriaga - titular.
- María Consuelo Porras Argueta de Porres - titular y suplente.
- Jorge Maro Godoy Montoya - titular y suplente.
- Julia Marisol Rivera Aguilar - titular y suplente.
- María de los Ángeles Araujo - titular y suplente.
- Héctor Ricardo Echeverría Méndez - titular y suplente.
- Guillermo Demetrio España Mérida - titular y suplente.
- José Luis Aguirre Pumay - titular y suplente.
- Alejandro José Gutiérrez Dávila - titular.
- Walter Paulino Jiménez Texaj - titular.
- Luis Ernesto Cáceres Rodríguez - suplente.
- Erwin Rolando Rueda Masaya - titular y suplente.
Análisis sobre candidaturas
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, se refirió este viernes durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, al proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que está en desarrollo en las diferentes instancias donde corresponde designarlos.
Específicamente sobre la postulación de la fiscal general ante el Consejo Superior Universitario, señaló que ya se sabía desde hace tiempo que Porras se iba a postular en las elecciones de segundo grado previstas para 2026, aunque se desconocía en qué proceso.
En su opinión, la jefa del Ministerio Público, cuyo período finaliza en mayo de este año, lo que busca es mantener "una cuota de poder e inmunidad".
"Necesita llevarse con ella también a varios de los colaboradores que ha tenido a lo largo de los últimos ocho años para también protegerlos. Entonces, también necesita una cuota de poder. Para nada está entre sus planes quedarse sentada en su casa después de salir del MP", concluyó.
* Escuche aquí la entrevista completa con Carmen Aida Ibarra:
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.