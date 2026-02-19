 Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado con el caso de Jeffrey Epstein.

Expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, EFE
Expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor / FOTO: EFE

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, ha sido arrestado este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena BBC.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, informó de que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés, centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

Escándalo Epstein

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe Andrés facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor - EFE

Así, en un comunicado divulgado hoy, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.

La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial". "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subraya. "Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente", puntualiza la nota.

Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

*Con información de EFE

