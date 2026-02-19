 Rey Carlos III se pronuncia tras arresto del expríncipe Andrés
Internacionales

Rey Carlos III se pronuncia tras arresto de su hermano, el expríncipe Andrés

En un comunicado, el rey Carlos III expresó su "profunda preocupación" y recalcó que "la ley debe seguir su curso".

Rey Carlos III, EFE
Rey Carlos III / FOTO: EFE

El rey Carlos III se pronunció este jueves y expresó su "profunda preocupación" por la detención de su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, y recalcó que "la ley debe seguir su curso".

En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes".

En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso.

Rey Carlos III

Mientras este proceso continúa, el rey Carlos III admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto. "Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

Rey Carlos III - EFE

Andrés, bajo arresto

En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe Andrés, que hoy cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

*Con información de EFE

