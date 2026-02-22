 Sheinbaum llama a la "calma" tras violencia en México
Internacionales

Sheinbaum llama a la "calma" tras violencia en México por muerte de El Mencho

Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

Fotografía aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México) / FOTO: EFE/ Gerardo Santillán
Fotografía aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México) / FOTO: EFE/ Gerardo Santillán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas en el país.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó la Sheinbaum.

Sheinbaum se refirió así al operativo federal 

La mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.

Sheinbaum se refirió así al operativo federal que culminó con la muerte de El Mencho, acción que contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, según informó la Defensa de México.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

