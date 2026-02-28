 Un muerto y 11 heridos en aeropuertos de Abu Dabi y Dubái
Internacionales

Ataques con drones dejan muertos y heridos en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos

Un muerto y 11 heridos en aeropuertos de Abu Dabi y Dubái.

Un ataque con dron en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi causó la muerte de una persona., Captura de pantalla video de X.
Un ataque con dron en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi causó la muerte de una persona. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Al menos una persona murió y siete resultaron heridas tras un ataque con drones contra el Aeropuerto Internacional Zayed en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. Paralelamente, el aeropuerto de Dubái reportó cuatro heridos tras daños menores en una de sus terminales, en medio de una oleada de ataques atribuidos a Irán como respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Autoridades aeroportuarias de Abu Dabi informaron que un dron impactó las instalaciones del aeropuerto, provocando la muerte de una persona de origen asiático y dejando varios heridos, quienes fueron atendidos por servicios de emergencia en el lugar.

En Dubái, la oficina de prensa del gobierno local confirmó que una zona anexa al terminal internacional sufrió daños menores tras un incidente que fue rápidamente controlado. Cuatro trabajadores resultaron lesionados y recibieron atención médica inmediata.

Se reportó un incendio en el puerto Jebel Ali de Dubái 

Además, se reportó un incendio en el puerto Jebel Ali de Dubái luego de la intercepción de un ataque aéreo, aunque no se registraron víctimas.

Las operaciones en el aeropuerto de Abu Dabi fueron suspendidas temporalmente mientras se evaluaban los daños y se reforzaban las medidas de seguridad. Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un punto estratégico del conflicto regional debido a la presencia de instalaciones militares extranjeras en su territorio.

Las autoridades iraníes justificaron los ataques como represalia a los bombardeos contra su territorio, mientras que medios internacionales han reportado que la escalada militar ha aumentado las tensiones en Medio Oriente, con advertencias de posibles nuevas ofensivas en la región.

