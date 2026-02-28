 Irán atacó bases de EE. UU. en Catar, EAU, Baréin y Kuwait
Internacionales

Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

El Ministerio de Defensa catarí confirmó los ataques, asegurando que los ha "frustrado con éxito", sin dar más detalles.

Un rastro de interceptaciones de un misil en el cielo sobre la ciudad mediterránea de Haifa, Israel, 28 de febrero de 2026, El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras los ataques israelíes y estadounidenses anteriores
Un rastro de interceptaciones de un misil en el cielo sobre la ciudad mediterránea de Haifa, Israel, 28 de febrero de 2026 / FOTO: El ejército israelí informó el 28 de febrero que detectó misiles lanzados desde Irán tras los ataques israelíes y estadounidenses anteriores

Irán atacó con misiles este sábado bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr.

Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.

Según este reporte, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor bases en la reión, la de Al-Udeid en Catar, a la de Al-Salem en Kuwait, la de Al-Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

Ministerio de la Defensa catarí se pronuncia 

El Ministerio de Defensa catarí confirmó los ataques, asegurando que los ha "frustrado con éxito", sin dar más detalles.

Sin embargo, las autoridades de este país -al igual que el resto de la región- anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

También en EAU el ministerio de Defensa informó que el país había sido objeto de un "flagrante ataque" con misiles balísticos iraníes al que respondieron con "gran eficacia, interceptando con éxito un número de misiles".

Dos misiles cayeron en el país y las autoridades competentes atendieron el incidente en una zona residencial de Abu Dabi. El ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático", informó el ministerio, que aseguró que la "situación de seguridad en el país está bajo control".

En Baréin, la agencia oficial confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio y el canal oficial iraní Press TV publicó por su parte fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Press TV también publicó fotografías del ataque a Kuwait, donde se puede ver una gran columna de humo en una zona poblada cerca del puerto.

Todo estos reportes llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciare el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.

