 Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto
Internacionales

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

El Ejército israelí también anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní.

Compartir:
Líder supremo de Irán, Alí Jameneí. , EFE.
Líder supremo de Irán, Alí Jameneí. / FOTO: EFE.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay "señales"que apuntan que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

 "Ataque sorpresa"

Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un "ataque sorpresa", se destruyó el complejo de Jameneí "en el corazón de Teherán".

Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Muerte de altos cargos del régimen iraní 

 El Ejército israelí también anunció la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

