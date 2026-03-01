 Israel lanza intensa oleada de bombardeos contra Beirut
Internacionales

Israel lanza intensa oleada de bombardeos contra los suburbios de Beirut

Se trata de una respuesta a un ataque previo de Hizbulá contra unas instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa.

Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut (Líbano), EFE/ Edgar Gutiérrez
Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut (Líbano) / FOTO: EFE/ Edgar Gutiérrez

Israel lanzó la madrugada de este lunes una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, después de que el grupo chií libanés Hizbulá perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío.

Numerosos ataques impactaron en diferentes puntos del extrarradio capitalino, de donde se elevaron grandes columnas de humo mientras el sonido de las explosiones resonaba por buena parte de la ciudad, según pudo constatar EFE.

Por su parte, el Ejército israelí anunció en su cuenta de X el lanzamiento de un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hizbulá "en el área de Beirut", al tiempo que otro responsable "clave" del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país.

Una respuesta a un ataque previo de Hizbulá 

Se trata de una respuesta a un ataque previo de Hizbulá contra unas instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte del Estado judío, su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024.

El grupo argumentó en un comunicado que el ataque pretende vengar al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, asesinado durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses.

El Dahye fue bombardeado intensamente durante el punto álgido de la última guerra entre Hizbulá e Israel, entre septiembre y noviembre de 2024, aunque también ha sido objeto de algunas oleadas de ataques puntuales desde la implementación del cese de hostilidades.

La formación chií es un aliado clave de Teherán, acusado de proporcionarle armamento y financiación, por lo que el Gobierno libanés llevaba días con contactos diplomáticos para evitar su participación en caso de que Washington lanzara un ataque contra Irán.

