Ataúd dorado, música regional y mucha seguridad, el entierro de El Mencho

El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional.

Integrantes del Ejército Mexicano custodian una carroza fúnebre que transporta los restos de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación., Foto EFE
Integrantes del Ejército Mexicano custodian una carroza fúnebre que transporta los restos de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. / FOTO: Foto EFE

En un ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enterrado este lunes 2 de marzol, en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara.

Al mediodía de este lunes, la carroza fúnebre llegó al Recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio y que estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de federales, estatales y municipales.

El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como "El muchacho alegre", para luego ingresar a la capilla del lugar.

La carroza estuvo precedida de tres grúas que transportaron las decenas de arreglos florales que llegaron durante el funeral y que pudieron entrar al cementerio por los lugares habituales debido a su tamaño.

Desde el pasado sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

Foto embed
Carroza fúnebre que transporta los restos de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho

El cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria el domingo por la noche, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

Desde ese momento llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas "CJNG", así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el presunto era conocido como "El señor de los gallos". La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar un vehículo militar, que permaneció ahí hasta el traslado al cementerio.

Foto embed
Integrantes de la Guardia Nacional y del Ejercito de México vigilan las inmediaciones del panteón Recinto de la Paz este lunes, en Zapopan, Jalisco. - Foto EFE

Debido a que ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado la presencia de los restos del capo, la movilización de elementos militares ha causado tensión y temor entre la población de Guadalajara, capital de Jalisco y que será una de las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial de Fútbol que se celebrará en apenas 100 días.

Jalisco, en el occidente de México, todavía trata de recuperarse de los incendios y disturbios del pasado domingo 22 de febrero, cuando el gobernador estatal, Pablo Lemuns, decretó durante dos días el "Código Rojo" por la violenta respuesta de los aliados y socios de Oseguera tras la muerte de su líder.

Foto embed
Personas se acercan a la carroza fúnebre que transporta los restos de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho

El operativo militar contra El Mencho, de 59 años, se produjo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y provocó una ola de violencia en gran parte de México como bloqueos viales, incendios de negocios, cancelación de vuelos y ataques a fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado.

Según informaron las autoridades, 25 miembros de las Guardia Nacional y más de 30 integrantes del CJNG fallecieron en enfrentamientos tras el operativo militar, la mayor parte en el estado de Jalisco. EFE

