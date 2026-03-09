Detienen a obispo por gastar fondos de la iglesia

El obispo de la Iglesia católica caldea de San Diego, California, Emanuel Hana Shaleta, fue detenido por autoridades locales cuando intentaba abordar un avión con destino fuera de Estados Unidos, en medio de una investigación por presunto fraude relacionado con fondos de la parroquia a su cargo.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el religioso habría desviado más de 400 mil dólares que estaban destinados a obras piadosas y actividades de la comunidad religiosa. Las autoridades investigan si el dinero fue utilizado para gastos personales, incluidos frecuentes viajes a la ciudad de Tijuana, en México.
Las denuncias señalan que Shaleta realizaba visitas semanales al centro de entretenimiento Hong Kong, un conocido establecimiento en esa ciudad fronteriza. Según los reportes preliminares, el obispo era considerado un cliente habitual del lugar, desde donde incluso le enviaban transporte privado, un servicio que suele ofrecerse a visitantes frecuentes.
Las acusaciones contra el prelado surgieron tras reportes internos sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la parroquia, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte de las autoridades estadounidenses. El caso continúa bajo análisis mientras se determinan las responsabilidades legales correspondientes.
¿Qué es la Iglesia católica caldea?
La iglesia católica caldea forma parte de las iglesias católicas orientales que están en comunión con el Papa. Esta tradición religiosa tiene sus raíces en las antiguas comunidades cristianas de Mesopotamia y mantiene ritos propios que combinan elementos orientales con la estructura de la Iglesia católica.
Con sede histórica en Bagdad, Irak, la iglesia católica caldea remonta sus orígenes a los primeros siglos del cristianismo y conserva tradiciones litúrgicas particulares, entre ellas el uso de lenguas antiguas en sus celebraciones y una iconografía distinta a la del rito latino, aunque reconoce la autoridad del Papa dentro de la Iglesia católica.