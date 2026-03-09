Mujer dirige el tránsito sin autorización en zona 18

Dos videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que una mujer, identificada por vecinos como Krishka, adopta funciones de agente de tránsito sin autorización y provoca caos vehicular en uno de los puntos con mayor circulación en la zona 18 capitalina.
De acuerdo con denuncias de vecinos y conductores, la mujer suele colocarse un chaleco reflectivo y portar un silbato para dirigir el tránsito en el cruce que conecta la colonia Maya con El Rosario, un sector donde no existe semáforo.
Según los residentes, esta práctica la realiza desde horas del día hasta la noche con el objetivo de recibir ayuda económica de los conductores, quienes en ocasiones le entregan dinero luego de que les cede el paso.
Mujer que dirige el tránsito por su cuenta golpea vehículo
Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron videos que muestran momentos de tensión generados por sus acciones. En uno de los clips, grabado por un automovilista afectado, se evidencian las complicaciones para transitar por el lugar debido a la forma en que la mujer controla el flujo vehicular.
En el clip se observa cómo el conductor avanza lentamente mientras critica la situación desde el interior de su vehículo. Al intentar apresurar el paso y llegar a una esquina, la mujer se coloca frente al automóvil para bloquearle el paso.
Otro vehículo que circulaba por la vía decide darle espacio al conductor para que continúe, pero la mujer se mantiene frente al carro. Cuando el automovilista toca la bocina para que se aparte, ella adopta una actitud agresiva y comienza a golpear con puñetazos el capó del vehículo mientras lo insulta.
El conductor le exige que se quite del camino, pero la mujer continúa obstaculizando el paso, lo que provoca una fila de vehículos detrás. Incluso, cuando el afectado retrocede unos metros, ella vuelve a acercarse y continúa golpeando el automóvil.
Patrulla de la PNC pasa por el lugar, pero no interviene
En otro video grabado desde un ángulo distinto se observa que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasa por el lugar. Sin embargo, los agentes no intervienen ante la situación, lo que generó indignación entre conductores y usuarios de redes sociales que difundieron las imágenes.
Personas que transitan con frecuencia por el sector hicieron un llamado a las autoridades para que haya presencia permanente de agentes de tránsito o se instale un semáforo en el cruce, con el fin de evitar que particulares intenten controlar la circulación y se repitan incidentes como los captados en video.