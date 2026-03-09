 Mujer dirige el tránsito sin autorización en zona 18
Nacionales

VIDEOS: Mujer que controla el tránsito sin autorización causa daños a vehículo y provoca caos en zona 18

Denuncian a mujer que con chaleco reflectivo y silbato dirige el tránsito sin autorización y causa daños a un vehículo en zona 18.

Compartir:
Mujer se pone a dirigir el tránsito sin autorización., Redes sociales.
Mujer se pone a dirigir el tránsito sin autorización. / FOTO: Redes sociales.

Dos videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que una mujer, identificada por vecinos como Krishka, adopta funciones de agente de tránsito sin autorización y provoca caos vehicular en uno de los puntos con mayor circulación en la zona 18 capitalina.

De acuerdo con denuncias de vecinos y conductores, la mujer suele colocarse un chaleco reflectivo y portar un silbato para dirigir el tránsito en el cruce que conecta la colonia Maya con El Rosario, un sector donde no existe semáforo.

Según los residentes, esta práctica la realiza desde horas del día hasta la noche con el objetivo de recibir ayuda económica de los conductores, quienes en ocasiones le entregan dinero luego de que les cede el paso.

Impactante video muestra caída de mujer desde una rueda de Chicago

Así fue el momento en que una falla en la rueda de Chicago provocó la caída de una mujer desde varios metros de altura.

Mujer que dirige el tránsito por su cuenta golpea vehículo

Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron videos que muestran momentos de tensión generados por sus acciones. En uno de los clips, grabado por un automovilista afectado, se evidencian las complicaciones para transitar por el lugar debido a la forma en que la mujer controla el flujo vehicular.

En el clip se observa cómo el conductor avanza lentamente mientras critica la situación desde el interior de su vehículo. Al intentar apresurar el paso y llegar a una esquina, la mujer se coloca frente al automóvil para bloquearle el paso.

Otro vehículo que circulaba por la vía decide darle espacio al conductor para que continúe, pero la mujer se mantiene frente al carro. Cuando el automovilista toca la bocina para que se aparte, ella adopta una actitud agresiva y comienza a golpear con puñetazos el capó del vehículo mientras lo insulta.

El conductor le exige que se quite del camino, pero la mujer continúa obstaculizando el paso, lo que provoca una fila de vehículos detrás. Incluso, cuando el afectado retrocede unos metros, ella vuelve a acercarse y continúa golpeando el automóvil.

Patrulla de la PNC pasa por el lugar, pero no interviene 

En otro video grabado desde un ángulo distinto se observa que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasa por el lugar. Sin embargo, los agentes no intervienen ante la situación, lo que generó indignación entre conductores y usuarios de redes sociales que difundieron las imágenes.

Personas que transitan con frecuencia por el sector hicieron un llamado a las autoridades para que haya presencia permanente de agentes de tránsito o se instale un semáforo en el cruce, con el fin de evitar que particulares intenten controlar la circulación y se repitan incidentes como los captados en video.

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos