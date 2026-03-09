 Video muestra caída de mujer desde una rueda de Chicago
Viral

Impactante video muestra caída de mujer desde una rueda de Chicago

Así fue el momento en que una falla en la rueda de Chicago provocó la caída de una mujer desde varios metros de altura.

Mujer cae de rueda de Chicago en Tres Arroyos., Captura de pantalla video de X.
Momentos de angustia y terror vivieron quienes disfrutaban de una rueda de Chicago durante la Fiesta Provincial del Trigo en la ciudad de Tres Arroyos, Argentina, cuando la atracción mecánica presentó una falla que provocó la caída de una mujer desde varios metros de altura.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de marzo, durante el segundo día de la celebración, y quedaron registrados en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. En la grabación se observa cómo la canastilla de la rueda se voltea por completo, provocando que la mujer cayera. Afortunadamente, alguien que estaba debajo logró sostenerla a tiempo, lo que amortiguó la caída, aunque terminó inconsciente.

En otra parte del clip se puede ver cómo tres hombres, aparentemente trabajadores de la feria, logran rescatar a una segunda persona que viajaba en la misma canastilla, evitando que cayera al vacío como en el primer caso.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

A pesar de lo impactante de las imágenes, medios locales informaron que la mujer logró sobrevivir milagrosamente. Presenta únicamente heridas menores y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para determinar la causa de la falla en el juego mecánico, mientras se revisan los protocolos de seguridad de la feria. La situación generó preocupación entre los asistentes, quienes aseguraron que nunca habían vivido un momento tan angustiante durante la celebración.

