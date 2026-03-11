 ¿Qué le salió en el cuello a Donald Trump?
Internacionales

¿Qué le salió en el cuello a Donald Trump?

Fotos de Trump con una marca en el cuello generan preguntas sobre su estado de salud.

Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl 2026
Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

Imágenes recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado debate en redes sociales y medios internacionales luego de que se observara una visible marca rojiza en el lado derecho de su cuello durante apariciones públicas. Las fotografías han despertado cuestionamientos sobre su estado de salud, especialmente porque el propio mandatario ha asegurado en distintas ocasiones que es "el presidente más saludable que jamás haya existido".

La atención se centró en una fotografía difundida por una agencia de noticias, en la que se aprecia una zona enrojecida con pequeñas costras que sobresale por encima del cuello de la camisa del mandatario, de 79 años. La imagen fue tomada durante una actividad pública el pasado 2 de marzo y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Casa Blanca se pronuncia 

Ante las especulaciones, la Casa Blanca explicó que la marca corresponde a un tratamiento dermatológico preventivo. Según el médico presidencial, el mandatario utiliza una crema en el área afectada como parte de un procedimiento cutáneo recomendado por los servicios médicos oficiales.

El presidente Trump utiliza una crema muy extendida en el lado derecho del cuello, que es un tratamiento cutáneo preventivo recetado por el médico de la Casa Blanca", señaló el doctor Sean Barbarella en declaraciones difundidas por medios internacionales. De acuerdo con el especialista, el tratamiento se aplica durante aproximadamente una semana y el enrojecimiento puede persistir durante varias semanas más.

No es la primera vez que la salud del mandatario genera comentarios. En ocasiones anteriores, también se observaron hematomas en sus manos, lo que la Casa Blanca explicó como una consecuencia del uso frecuente de aspirina.

Además, en julio de 2025 el gobierno estadounidense confirmó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una condición relativamente común en adultos mayores que provoca inflamación en las piernas y puede generar hinchazón y aparición de moretones.

Aunque las autoridades médicas aseguran que se trata de tratamientos preventivos y condiciones controladas, las imágenes continúan generando debate público sobre la salud del mandatario estadounidense.

