 Trump dice que no necesita el apoyo de la OTAN en Ormuz
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Trump dice que no necesita el apoyo de la OTAN en Ormuz

"Como presidente de EE. UU., el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró Trump.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que no necesita, ni desea, el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

"Como presidente de EE. UU., el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró Trump en la plataforma Truth Social.

Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a EE. UU. que "no desean involucrarse" en la operación militar en Oriente Medio, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares".

"No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros", reprochó.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

No obstante, Trump aseguró que EE. UU. ha logrado "diezmar" al Ejército de Irán y que ya no requiere del apoyo de sus aliados.

"Debido a nuestro éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", afirmó.

"No es nuestra guerra"

El republicano hizo esta publicación un día después de haber criticado la falta de "entusiasmo" que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

El plan de Trump fue recibido con frialdad y rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz "queda fuera del ámbito de acción de la OTAN" y el Gobierno alemán respondió: "esta no es nuestra guerra". También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto.

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a EE. UU., pero la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

*Con información de EFE

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