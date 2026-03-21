Misiles iraníes impactan ciudades del sur de Israel

Al menos dos misiles atribuidos a Irán impactaron este sábado en distintas ciudades del sur de Israel, provocando decenas de heridos y daños significativos en viviendas y edificios residenciales. Los ataques alcanzaron las localidades de Arad y Dimona, donde los servicios de emergencia realizaron múltiples traslados a hospitales cercanos.
La organización de rescate Estrella de David Roja confirmó que los heridos presentan distintos niveles de gravedad. En Dimona se reportaron al menos 39 personas lesionadas, entre ellas un niño de 10 años que permanece en estado crítico. En Arad, la cifra de heridos superó los 64, con al menos siete personas en condición grave.
A pesar de que Israel cuenta con sistemas de defensa antimisiles para interceptar ataques aéreos, en esta ocasión varios proyectiles lograron impactar en zonas urbanas, generando momentos de pánico entre la población. Las sirenas de emergencia se activaron repetidamente en Dimona durante las últimas horas, alertando a los habitantes ante nuevas tandas de misiles.
Ataque contra Dimona
Según la emisora estatal iraní IRIB TV, el ataque contra Dimona habría tenido como objetivo instalaciones nucleares israelíes, en respuesta a acciones militares previas contra la central nuclear iraní de Natanz. Sin embargo, autoridades israelíes han rechazado esa versión y negaron cualquier vínculo con una operación de ese tipo.
Por su parte, el Ejército israelí reconoció haber llevado a cabo un ataque aéreo en las inmediaciones de Teherán contra lo que describió como una instalación estratégica de investigación y desarrollo utilizada por el régimen iraní para el desarrollo de componentes relacionados con armas nucleares.
La escalada de ataques ha incrementado la tensión en la región y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una confrontación directa de mayor escala entre ambos países.