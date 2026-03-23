 VIDEOS: Avión y camión de bomberos chocan en aeropuerto La Guardia, en Nueva York
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VIDEOS: Avión y camión de bomberos chocan en aeropuerto La Guardia, en Nueva York

Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas.

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Avión y camión de bomberos chocan en aeropuerto La Guardia, en Nueva York, EFE
Avión y camión de bomberos chocan en aeropuerto La Guardia, en Nueva York / FOTO: EFE

Tragedia en Nueva York. Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas la noche del domingo, luego de que un avión de Air Canada chocara con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia, en Queens, según informaron autoridades y medios locales.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el camión de bomberos, se indicó.

El accidente se produjo a eso de las 23:40 horas (locales), cuando un vuelo de Jazz Aviation, que operaba un vuelo de Air Canada, impactó contra el vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según señalaron fuentes aeroportuarias.

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Avión y camión de bomberos chocan en aeropuerto La Guardia, en Nueva York - EFE

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.

La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en La Guardia tras el suceso y estanba previsto que permaneciera cerrado hasta la tarde de este lunes.

Graves daños

Jazz Aviation confirmó, en un comunicado emitido a primera hora de este lunes, el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada, procedente de Montreal.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, según una lista preliminar, informó la aerolínea.

Según la web, Flightradar24, un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora (unas 130 millas por hora) momentos antes del impacto. Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar.

El accidente, según la cadena CNN, se produce en un contexto de tensiones en aeropuertos de EE. UU. por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país.

*Con información de EFE

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