 Meta y YouTube multadas con $3,000M en EE.UU. por adicción
Internacionales

Meta y YouTube condenadas a pagar 3.000 millones de dólares por adicción de menores a redes

La joven demandó a los gigantes tecnológicos porque se volvió adicta a dichas plataformas durante su infancia.

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Meta y YouTube condenadas a pagar 3.000 millones de dólares en EEUU por adicción a redes, EFE
Meta y YouTube condenadas a pagar 3.000 millones de dólares en EEUU por adicción a redes / FOTO: EFE

Un jurado de Los Ángeles declaró culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3.000 millones de dólares.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70 % de dicho coste y YouTube del resto. El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra los dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales.

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Meta y YouTube condenadas a pagar 3.000 millones de dólares en EEUU por adicción a redes - EFE

Sentencias fijan serios antecedentes

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares.

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.

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