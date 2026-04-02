 Intenta empujar a un hombre a un tren en movimiento: fallos
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VIDEO. Intentó dos veces, fallidamente, empujar a un hombre hacia tren en movimiento

Según medios locales, el hombre ya tenía antecedentes por agredir a su hermana y habría sido liberado tras recibir tratamiento psiquiátrico.

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Intento empujar a hombre a tren en movimiento, Captura de video
Intento empujar a hombre a tren en movimiento / FOTO: Captura de video

El video de un sujeto que intentó empujar hacia las vías del tren a un hombre en una estación de Seattle, Washington, se hizo viral a unas semanas del hecho. En las imágenes se muestra cómo el sujeto empujó en dos ocasiones a un hombre que esperaba el vehículo de uso público al notar que el tren se acercaba a la estación. 

Según medios locales, el sospechoso huyó de la escena, pero fue localizado y posteriormente acusado de intento de homicidio en segundo grado, según confirmó a periodistas la Oficina de Sheriff del Condado de King.

Video evidencia ataque 

En las imágenes se observa cuando el sujeto llega a la estación de tren y espera hasta que el tren se acerca para empujar a su víctima. El hombre logra mantener el equilibrio y resistir el empujón, evitando caer a las vías por apenas unos centímetros mientras el convoy ingresaba al andén

El hecho ocurrió en la estación de Northgate en la referida ciudad el pasado 19 de marzo. 

El atacante, identificado como Elisio Melendez, de 26 años, ya tenía antecedentes por agredir a su hermana, aparentemente intentó herirla con arma blanca, y habría sido liberado luego de recibir tratamiento psiquiátrico. 

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