Trump dice que a Irán quisiera un acuerdo antes del martes

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que cree que Irán está negociando "de buena fe" con EE. UU. y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.
El mandatario amenazó, no obstante, diciendo que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum.
"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró Trump en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca, para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.
Ultimatum
El líder republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.
Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta las 20:00 horas (de Washington) del martes 7 de abril para reabrir el paso marítimo, ya que, en caso contrario, EE. UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.
En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, Trump alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses.
El presidente estadounidense dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.
*Con información de EFE