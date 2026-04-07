 Trump advierte que "morirá toda una civilización" en Irán
Internacionales

Trump sobre Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", aseguró Trump, a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El mandatario republicano afirmó que ahora que han logrado "un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso". "¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", repitió Trump, quien ha puesto como plazo las 20:00 horas (de Washington) para que Teherán desbloquee el paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra. De lo contrario, Washington destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní, ha amenazado Trump.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

El mandatario estadounidense afirmó que "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán.

Expectativa por acuerdo

EE. UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

El lunes, el presidente estadounidense aseguró creer que Teherán estaba negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz iraní "no es lo suficientemente buena".

"Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo (por el estrecho de Ormuz)", dijo en rueda de prensa en la Casa Blanca, donde insistió en que si Teherán no cumple con lo exigido, "no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas".

*Con información de EFE

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