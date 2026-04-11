 EE. UU. inicia operación para retirar minas iraníes en Ormuz
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EE. UU. inicia operación para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz

Washington reafirma la libertad de navegación en medio de crecientes tensiones.

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Fotografía de archivo de un destructor de la Armada de Estados Unidos., EFE.
Fotografía de archivo de un destructor de la Armada de Estados Unidos. / FOTO: EFE.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este sábado de que han movilizado a dos destructores que han cruzado el estrecho y han "empezado a generar las condiciones" para el desminado del estrecho de Ormuz.

Dos destructores con misiles guiados de la Armada de Estados Unidos (...) han transitado por el estrecho de Ormuz. Han realizado operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y empezado a generar las condiciones para el desminado", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

En concreto ha mencionado al 'USS Frank E. Peterson' (DDG 121) y al 'USS Michael Murphy' (DDG 112), buques que habrían cruzado Ormuz "dentro de una misión más amplia para garantizar que el estrecho está totalmente libre de minas marítimas instaladas previamente por la Guardia Revolucionaria iraní".

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha explicado que "hoy hemos iniciado el proceso para instaurar un nuevo paso y vamos a compartir pronto esta vía segura con la industria marítima para para fomentar el libre paso del comercio".

El CENTCOM recuerda que el estrecho de Ormuz es un "paso marítimo internacional" y un "corredor comercial esencial" para la prosperidad regional y global. "Fuerzas (militares) estadounidense adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a la limpieza en los próximos días", ha señalado.

Posturas de Trump y gobierno iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este mismo sábado que la Armada iba a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, en medio de las cruciales conversaciones de paz que han comenzado ya en Islamabad, la capital de Pakistán, entre las delegaciones de alto nivel de Washington y Teherán.

Sin embargo, inmediatamente el Gobierno iraní ha anunciado que el Ejército del país ha obligado a dar media vuelta a un destructor de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz

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