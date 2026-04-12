Al menos 30 muertos en avalancha humana en Haití

Al menos 30 personas murieron tras una avalancha humana registrada durante un evento masivo en la Ciudadela de Laferrière, en el norte de Haití, uno de los principales monumentos históricos del país y reconocido como Patrimonio de la Humanidad.
El incidente ocurrió en medio de una actividad que reunió a miles de asistentes, entre ellos jóvenes, estudiantes y turistas, quienes participaban en una celebración tradicional. Según reportes preliminares, la tragedia se originó dentro del recinto debido a la alta concentración de personas, lo que habría generado condiciones de falta de oxígeno, provocando momentos de caos y una estampida.
Imágenes difundidas en redes sociales evidencian la magnitud de la aglomeración, donde se observa a decenas de personas intentando abrirse paso, mientras otros trataban de auxiliar a quienes quedaron atrapados en medio de la multitud.
Labores de rescate continúan
Autoridades locales informaron que las labores de rescate continúan, aunque se han visto complicadas por condiciones climáticas adversas, lo que dificulta el acceso y la atención oportuna en el área. El alcalde de Cap-Haïtien, Patrick Almonor, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar conforme avancen las tareas de búsqueda y se logre ubicar a más víctimas.
Equipos de emergencia y cuerpos de seguridad permanecen en el lugar para apoyar en la evacuación y traslado de personas afectadas. Hasta el momento, no se ha dado a conocer un balance oficial sobre el número de heridos ni su estado de salud.
Las primeras hipótesis apuntan a que la afluencia de asistentes superó la capacidad del sitio, contribuyendo a las condiciones que derivaron en la tragedia. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.