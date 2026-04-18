 "El Chapo" Guzmán reaparece con carta en inglés
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"El Chapo" Guzmán reaparece con carta en inglés dirigida al juez Brian Cogan

¿Qué dice la nueva carta de "El Chapo" Guzmán al juez Brian Cogan?

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El Chapo Guzman,
El Chapo Guzman / FOTO:

Joaquín "El Chapo" Guzmán volvió a llamar la atención pública tras enviar una nueva carta al juez federal Brian Cogan, quien lo sentenció a cadena perpetua en 2019.

El documento, fechado el 10 de abril pero recibido oficialmente el 17 del mismo mes, destaca por contener por primera vez un mensaje escrito en inglés. La carta, redactada a mano y de menos de media cuartilla, expresa una petición directa de revisión y justicia en su caso.

"El Chapo" Guzmán a la espera de una respuesta  

Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde permanece recluido, Guzmán asegura estar a la espera de una respuesta a su solicitud y hace referencia a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relacionada con la libertad de expresión.

En su escrito, el mexicano también describe las condiciones del centro penitenciario, donde los internos permanecen confinados hasta 23 horas al día en celdas de concreto de aproximadamente 25 metros cuadrados y con nulo contacto humano. En ese contexto, solicita ser tratado con justicia respecto a su sentencia en Estados Unidos.

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