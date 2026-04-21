Soldado israelí destruye imagen de Cristo crucificado

Un video y fotografías que circulan en redes sociales muestran a un soldado israelí destruyendo con un martillo una imagen de Cristo crucificado en una localidad del sur del Líbano. Las imágenes han provocado indignación global y han motivado la apertura de una investigación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En el material difundido se observa a un militar utilizando un martillo para golpear una imagen religiosa perteneciente a la parroquia de Debel, una comunidad cristiana ubicada en el sur libanés. La secuencia muestra cómo la figura de Cristo es destruida sin que se aprecie una amenaza inmediata en el entorno.
Tensión en comunidades cristianas
De acuerdo con reportes internacionales, el hecho se produjo en un contexto de tensión en la zona, donde conviven comunidades cristianas y presencia militar israelí en el marco de operaciones en el sur del Líbano.
Tras la difusión masiva del contenido, la parroquia de Debel compartió en redes sociales un mensaje citando un pasaje del Evangelio en el que Jesucristo pide perdón por quienes lo crucifican, afirmando que "no saben lo que hacen", en un llamado a la reflexión ante lo ocurrido.
Autoridades se pronuncian
La presión pública llevó a las Fuerzas de Defensa de Israel a confirmar la autenticidad de las imágenes y a reconocer que el soldado pertenece a sus filas. En un comunicado, el organismo calificó el hecho como grave y señaló que la conducta del militar "es inconsistente con los valores esperados en las tropas", indicando que el caso está siendo investigado por el Comando del Norte a través de la cadena de mando.
Asimismo, las autoridades militares informaron que ya trabajan junto a actores locales para la restauración de la imagen religiosa dañada, mientras se evalúan medidas disciplinarias contra los responsables.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también se pronunció, condenando el hecho y asegurando que no representa los valores del Estado israelí ni de sus fuerzas armadas. En su mensaje, afirmó que Israel promueve la tolerancia religiosa y lamentó profundamente lo ocurrido, expresando disculpas a la comunidad cristiana libanesa y a quienes se sintieron ofendidos a nivel mundial.
El caso continúa bajo investigación mientras el video sigue generando debate internacional sobre el respeto a símbolos religiosos en zonas de conflicto.