 Soldado israelí destruye imagen de Cristo crucificado
Internacionales

Captan a soldado destruyendo con un martillo imagen de Cristo crucificado

Imágenes de soldado destruyendo imagen de Cristo crucificado causan rechazo.

Compartir:
Cristo crucificado., Imagen con fines ilustrativas.
Cristo crucificado. / FOTO: Imagen con fines ilustrativas.

Un video y fotografías que circulan en redes sociales muestran a un soldado israelí destruyendo con un martillo una imagen de Cristo crucificado en una localidad del sur del Líbano. Las imágenes han provocado indignación global y han motivado la apertura de una investigación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En el material difundido se observa a un militar utilizando un martillo para golpear una imagen religiosa perteneciente a la parroquia de Debel, una comunidad cristiana ubicada en el sur libanés. La secuencia muestra cómo la figura de Cristo es destruida sin que se aprecie una amenaza inmediata en el entorno.

Tensión en comunidades cristianas

De acuerdo con reportes internacionales, el hecho se produjo en un contexto de tensión en la zona, donde conviven comunidades cristianas y presencia militar israelí en el marco de operaciones en el sur del Líbano.

Tras la difusión masiva del contenido, la parroquia de Debel compartió en redes sociales un mensaje citando un pasaje del Evangelio en el que Jesucristo pide perdón por quienes lo crucifican, afirmando que "no saben lo que hacen", en un llamado a la reflexión ante lo ocurrido.

Autoridades se pronuncian 

La presión pública llevó a las Fuerzas de Defensa de Israel a confirmar la autenticidad de las imágenes y a reconocer que el soldado pertenece a sus filas. En un comunicado, el organismo calificó el hecho como grave y señaló que la conducta del militar "es inconsistente con los valores esperados en las tropas", indicando que el caso está siendo investigado por el Comando del Norte a través de la cadena de mando.

Asimismo, las autoridades militares informaron que ya trabajan junto a actores locales para la restauración de la imagen religiosa dañada, mientras se evalúan medidas disciplinarias contra los responsables.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también se pronunció, condenando el hecho y asegurando que no representa los valores del Estado israelí ni de sus fuerzas armadas. En su mensaje, afirmó que Israel promueve la tolerancia religiosa y lamentó profundamente lo ocurrido, expresando disculpas a la comunidad cristiana libanesa y a quienes se sintieron ofendidos a nivel mundial.

El caso continúa bajo investigación mientras el video sigue generando debate internacional sobre el respeto a símbolos religiosos en zonas de conflicto.

En Portada

Gobierno amplía Estado de Prevención por 15 días en cinco departamentost
Nacionales

Gobierno amplía Estado de Prevención por 15 días en cinco departamentos

11:14 AM, Abr 21
Guatemala registra más de 5 mil casos de sarampiónt
Nacionales

Guatemala registra más de 5 mil casos de sarampión

09:38 AM, Abr 21
VIDEO. Cámaras captan ataque en cevichería que dejó cinco muertost
Nacionales

VIDEO. Cámaras captan ataque en cevichería que dejó cinco muertos

07:03 AM, Abr 21
Segunda división de Inglaterra se opone al VARt
Deportes

Segunda división de Inglaterra se opone al VAR

11:26 AM, Abr 21
El mensaje de Fredy Pérez a los que querían ver descender a Comunicacionest
Deportes

El mensaje de Fredy Pérez a los que querían ver descender a Comunicaciones

08:53 AM, Abr 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos