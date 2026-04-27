 Trump habla en entrevista sobre tiroteo en Cena de Corresponsales
Internacionales

Trump sobre el tiroteo en Cena de Corresponsales: "No estaba preocupado"

"Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

Compartir:
Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsales, EFE
Trump tras tiroteo en Cena de Corresponsales / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció en una entrevista sobre el tiroteo en la Cena de Corresponsales, en Washington, que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su Gabinete en Washington, y dijo que "no estaba preocupado" cuando se enteró del incidente.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", aseguró Trump en una entrevista con el programa '60 minutos', de la cadena CBS.

El mandatario también comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump, que se encontraba junto a él en la mesa presidencial del evento cuando se escucharon los disparos y la gente que se encontraba en el salón de baile del hotel Hilton comenzó a ponerse a resguardo bajo las mesas. "A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja", explicó Trump, que dijo que al principio pensó que el revuelo se debía a que se había caído una bandeja.

El presidente republicano aseguró que la primera dama "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder" y que es una mujer "muy fuerte e inteligente". "Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien", dijo.

Foto embed
Trump durante tiroteo en Cena de Corresponsales - EFE

Trump también habló sobre su primera reacción cuando se empezó a desplegar el Servicio Secreto en la sala de baile. "Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", aseguró en la entrevista.

Confronta a periodista

Trump también se molestó con la periodista Norah O'Donnell, que le hizo la entrevista, cuando ella leyó parte del manifiesto que escribió Cole Allen, el hombre que, armado con una escopeta y cuchillos, aparentemente trató de asaltar a Trump y otros miembros del Gabinete.

O'Donnell, leyó: "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes", un fragmento que aparentemente hace referencia a Trump y a su supuesta implicación en la trama del pedófilo Jeffrey Epstein. "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque ustedes son gente horrible", replicó Trump. "Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado", argumentó.

Al ser preguntado si el incidente, que se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), va a mejorar su tirante relación con la prensa, el republicano subrayó que mantiene muchas diferencias con los medios.

"No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo", explicó Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

*Con información de EFE

En Portada

Piden investigación exhaustiva tras supuesta vulneración del portal del Mintrabt
Nacionales

Piden investigación "exhaustiva" tras supuesta vulneración del portal del Mintrab

07:40 AM, Abr 27
Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintlat
Nacionales

Capturan a dos presuntos sicarios tras ataque armado en Escuintla

07:01 AM, Abr 27
Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlánt
Nacionales

Difunden video de presuntos motosicarios que atacaron a hermanos en Amatitlán

08:06 AM, Abr 27
Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026t
Deportes

Criterios de desempate en la fase final del Clausura 2026

10:56 AM, Abr 27
Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásicot
Deportes

Mbappé sufre una lesión muscular y es duda para el Clásico

08:58 AM, Abr 27

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal GeneralReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos