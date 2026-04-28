 Refugio para hipopótamos de la cocaína: magnate indio se ofrece
Internacionales

Magnate indio ofrece refugio a los 80 "hipopótamos de la cocaína" destinados a la eutanasia

"Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan", declaró el heredero multimillonario al ofrecer llevarse a los hipopótamos denominados así porque fueron introducidos a Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar y cuyo destino es la eutanasia.

Compartir:
Hipopótamos en Colombia, EFE/ Vantara
Hipopótamos en Colombia / FOTO: EFE/ Vantara

El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

"Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo",

 declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries, propuso que los hipopótamos sean trasladados al centro de conservación Vantara, en el estado de Gujarat, el cual ya alberga a primates, grandes felinos, elefantes y otros animales rescatados.

¿Por qué el gobierno de Colombia sacrificará a los hipopótamos de Pablo Escobar?

La invasión de hipopótamos que Colombia heredó de Pablo Escobar.

Colombia autoriza eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país, luego de que cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta.

A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.

La decisión llegó después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos, según afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

"La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija", afirmó Ambani en un comunicado.

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos, y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022. 

Con información de EFE

En Portada

Arévalo inicia entrevistas a candidatos a Fiscal Generalt
Nacionales

Arévalo inicia entrevistas a candidatos a Fiscal General

03:23 PM, Abr 28
Operación en 15 países contra explotación infantil incluye acciones en Guatemalat
Nacionales

Operación en 15 países contra explotación infantil incluye acciones en Guatemala

04:11 PM, Abr 28
Congreso aprueba aporte económico para Lester Martínez y Joshua Antónt
Deportes

Congreso aprueba aporte económico para Lester Martínez y Joshua Antón

04:38 PM, Abr 28
Una semifinal de locura: PSG vence al Bayern en un festival ofensivot
Deportes

Una semifinal de locura: PSG vence al Bayern en un festival ofensivo

02:58 PM, Abr 28
VIDEO. Ricardo Arjona cierra sus conciertos en Puerto Rico invitando a Gilberto Santa Rosat
Farándula

VIDEO. Ricardo Arjona cierra sus conciertos en Puerto Rico invitando a Gilberto Santa Rosa

02:37 PM, Abr 28

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos