 Putin propone tregua en Ucrania el 9 de mayo
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Putin propone tregua en Ucrania, respaldada por Trump

Putin, en conversación telefónica con Trump, también presentó varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

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l presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta., Foto EFE
l presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan al finalizar una declaración conjunta. / FOTO: Foto EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy, en conversación telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo, informó este miércoles el Kremlin.

"Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria (...) Trump apoyó activamente esa iniciativa", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

Propuestas a Trump

En el marco de su conversación telefónica, Putin también presentó a Trump varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní", dijo Ushakov.

Añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".

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Cumbre Trump-Putin en 2018 - EFE

Mientras Trump rechaza la posibilidad de que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio.

Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de EE. UU. e Israel, y de "cínico asesinato" la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, recibió el lunes en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí.

Durante la reunión Putin defendió la "heróica y valiente" lucha de Irán por su independencia y soberanía, mientras Araqchí aseguró que Teherán estudia si abre negociaciones con la Casa Blanca.

*Con información de EFE

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