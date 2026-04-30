 Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: ¿Cómo verla y cuándo es su apogeo?
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Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: ¿Cómo verla y cuándo alcanza su apogeo?

¡Se trata de una de las lluvias de estrellas más intensas del año! Te contamos cómo y cuándo la puedes ver:

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Lluvia de estrellas, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Lluvia de estrellas / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Buenas noticias para los aficionados a la astronomía, que en mayo podrán disfrutar de un impresionante espectáculo celeste: el apogeo de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas.

Las Eta Acuáridas están consideradas entre las lluvias de meteoros más intensas del año. Se distinguen por su vínculo directo con el cometa 1P/Halley, el cuerpo celeste periódico más icónico de la historia.

Aunque este fenómeno puede observarse desde finales de abril hasta finales de mayo, su punto máximo tendrá lugar, este año, durante la noche del 5 al 6 de mayo. El momento más favorable para apreciarlo es en la segunda mitad de la noche.

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Lluvia de estrellas - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Eta Acuáridas?

Para observar las Eta Acuáridas, Bachiller recomienda mirar preferiblemente en la dirección del radiante (en este caso la constelación de Acuario) pero conviene no perder de vista la totalidad de la bóveda celeste, pues aunque parecen proceder de ese punto radiante, las estrellas fugaces pueden aparecer en cualquier lugar del cielo.

Lo más aconsejable es desplazarse hasta un punto alejado de los núcleos urbanos, sin contaminación lumínica y que, en la medida de lo posible, nos permita tener una vista despejada del cielo.

Además, para quienes deseen seguir este evento astronómico por la vía virtual, el canal de YouTube del Virtual Telescope Project suele hacer transmisiones en vivo.

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