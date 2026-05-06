Fallece Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, pionero de los medios y fundador de CNN, falleció a los 87 años este miércoles, rodeado de sus seres queridos, según informó Turner Enterprises en un comunicado oficial.
Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN, destacó el impacto de Turner al señalar:
"Ted era un líder comprometido, intrépido, valiente y siempre seguía su intuición y criterio propio. Fue, y seguirá siendo, el alma de CNN. Es el gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos y hoy todos reconocemos su influencia en nuestras vidas y en el mundo".
Aunque las autoridades no divulgaron la causa exacta del deceso, se sabe que a principios de 2025 Ted Turner fue internado por una neumonía, superando luego la enfermedad en un centro de rehabilitación.
Originario de Ohio, Ted Turner ganó fama tanto por su franqueza como por su habilidad empresarial, ganándose el apodo de "La Boca del Sur".
Su capacidad para anticipar tendencias permitió que revolucionara la televisión, creando la primera "superestación de cable" que acercó nuevas propuestas al público estadounidense.
Gracias a su visión, Turner formó Turner Broadcasting System, que dio origen a canales emblemáticos como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies, consolidando un imperio en la industria del entretenimiento.
En 1980, con la creación de CNN, Turner cambió para siempre la forma de transmitir noticias, imponiendo el formato de 24 horas de información continua en Estados Unidos.
La televisión de cable, impulsada por sus ideas, se volvió un referente tanto en cultura como en política.
Compromiso social y filantropía
Además de su faceta empresarial, Ted Turner dejó una huella profunda como filántropo y activista ambiental. En varias entrevistas insistía en que prefería verse como "una persona que hace el bien".
Entre sus aportes más relevantes destacan:
- Donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas, impulsando diferentes causas humanitarias.
- Cofundó la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, organización sin fines de lucro dedicada a defender derechos civiles y reducir el riesgo nuclear.
Ted Turner tuvo una vida personal muy expuesta. Se casó tres veces, pero su relación con la actriz Jane Fonda fue la más mediática. Se conocieron a finales de los años 80 y contrajeron matrimonio en 1991. Su historia estuvo marcada por contrastes, entre el carácter arrollador del empresario y las inquietudes personales de la actriz.
Tras el divorcio en 2001, Fonda ofreció una reflexión más profunda sobre el vínculo que los unió: "Nunca amaré a nadie como lo amo a él. Pero no podía seguir viviendo en su mundo y dejar de lado lo que yo necesitaba hacer". A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cercana durante años.