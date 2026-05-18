 Dos aviones militares chocan durante show aéreo en EE. UU.
Internacionales

Impactante video muestra el instante en que dos aviones militares chocan durante show aéreo

Así fue el brutal choque entre dos aviones militares durante show aéreo.

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Choque aéreo entre dos aviones militares en Idaho., Captura de pantalla video de X.
Choque aéreo entre dos aviones militares en Idaho. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video grabado por testigos captó el momento exacto en que dos aviones militares Boeing EA-18G Growler de Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo durante una exhibición aérea realizada el domingo 17 de mayo en la base aérea Mountain Home Air Force Base. A pesar del fuerte impacto, los cuatro tripulantes lograron eyectarse a tiempo y sobrevivieron al accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas (hora local), mientras se desarrollaba el espectáculo aéreo Gunfighter Skies, un evento que reunió a miles de espectadores para presenciar maniobras acrobáticas y demostraciones militares. Durante una de las rutinas programadas, ambas aeronaves realizaron una maniobra coordinada que terminó en una colisión en el aire, registrada desde distintos ángulos por el público presente.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los aviones se aproximan peligrosamente antes del impacto. Instantes después, se observa la colisión, seguida de chispas en el aire, la pérdida de partes de las aeronaves y la formación de una densa columna de humo negro tras la caída.

Pese a la gravedad del accidente, el video también evidencia que los cuatro aviadores activaron sus sistemas de eyección en cuestión de segundos. Los paracaídas se despliegan en el aire antes de que los aviones impacten contra el suelo, lo que permitió su evacuación segura.

Operativo de rescate 

Tras el incidente, las autoridades militares desplegaron un operativo de emergencia con equipos de rescate y un helicóptero para localizar a los tripulantes y asegurar la zona. Posteriormente, se confirmó que todos los aviadores fueron rescatados con vida.

La base aérea fue cerrada de forma temporal y el espectáculo suspendido mientras se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación oficial sobre qué provocó la colisión durante la maniobra.

El video del accidente se ha convertido en la principal evidencia del hecho, generando gran difusión en redes sociales por el impacto de las imágenes y el momento exacto del choque en pleno vuelo.

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