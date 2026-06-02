Accidente aéreo durante entrenamiento militar en Taiwán

Un video difundido en redes sociales muestra las consecuencias del accidente de un avión militar de entrenamiento que se estrelló dentro de una base aérea en Taiwán, provocando la muerte de sus dos pilotos.
Las imágenes, que comenzaron a circular horas después del incidente, evidencian la magnitud del impacto. En la grabación se observa la aeronave completamente destruida mientras equipos de emergencia y personal militar trabajan para sofocar los últimos focos de incendio y asegurar el área del siniestro.
El accidente ocurrió la mañana de este martes 2 de junio al norte de la base aérea de Gangshan, ubicada en la ciudad portuaria de Kaohsiung, al sur de Taiwán. De acuerdo con información oficial, los dos militares realizaban maniobras de entrenamiento cuando comenzaron a experimentar problemas durante el vuelo.
Según el Ministerio de Defensa taiwanés, el avión perdió estabilidad debido a una aparente falla en el motor, situación que terminó provocando que la aeronave se precipitara a tierra poco después de las 8:00 horas locales.
Identifican a pilotos fallecidos
Las autoridades confirmaron que ambos ocupantes fallecieron en el accidente. Se trataba de dos tenientes coroneles de la Fuerza Aérea, de 41 y 45 años de edad, quienes participaban en una misión rutinaria de entrenamiento.
El inspector general de la Fuerza Aérea, el general Chiang Yi-cheng, informó que ninguno de los pilotos reportó anomalías antes del accidente. Asimismo, indicó que durante todo el trayecto no se registraron comunicaciones de emergencia ni reportes de problemas técnicos por radio.
Tras el siniestro, las fuerzas armadas de Taiwán suspendieron temporalmente los vuelos de entrenamiento con aeronaves T-34, el modelo involucrado en el accidente. Además, se creó una comisión especial para determinar con precisión las causas de la tragedia.
Los aviones T-34, fabricados por la empresa estadounidense Beechcraft, han sido utilizados durante décadas como la principal plataforma de entrenamiento para pilotos militares taiwaneses. Estas aeronaves fueron incorporadas a la fuerza aérea de la isla en 1984.
El accidente se suma a otros incidentes registrados recientemente en ejercicios militares, incluido el ocurrido en enero pasado, cuando un caza F-16 se estrelló frente a la costa este de Taiwán durante una misión de entrenamiento.